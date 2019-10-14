جنازة تتحول إلى موجة ضحك بسبب رسالة من الميت (فيديو)

تحولت جنازة في إحدى مقاطعات إيرلندا إلى موجة ضحك، في موقف غريب من نوعه، حيث كان السبب المتوفى نفسه.

واجتمع المشيعون، يوم السبت الماضي، في مقاطعة ”لينستر“ لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ”شاي برادلي“، الذي كان محاربًا في قوات الدفاع الإيرلندية، عندما فوجئوا بسماع صوت ”شاي“ يستغيث من القبر.

وأصيب المشيعون بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية بحالة من الذهول عندما سمعوا صوت المتوفى أثناء مراسم الدفن، حيث كان يصيح: ”مرحبًا، مرحبًا.. دعوني أخرج“.

وقال ”شاي“ مستغيثًا: أين أنا؟ أخرجوني، أخرجوني، فالمكان مظلم هنا.. أهذا الكاهن؟ يمكنني سماعه.. هذا أنا شاي في الصندوق“، قبل أن يقول: ”لا.. أنا ميت“، فيما كان يمكن سماع صوت الطرق على الصندوق.

ويُظهر مقطع فيديو للحادثة المشيعين الذين أصيبوا بحالة من الذهول وانتابهم الضحك، فيما قال شاي في النهاية وهو يغني: ”مرحبًا مرة أخرى مرحبًا، مرحبًا لقد أردت توديعكم“.

وتوفي شاي في 8 أكتوبر بعد صراع طويل مع المرض، إلا أنه أراد توديع عائلته وأحبائه بطريقة مميزة وبأسلوبه الفكاهي، حيث كشفت ابنته ”أندريا“ على تويتر أنه كان قد سجل رسالته قبل وفاته، وتم تشغيلها عبر مكبر صوت أثناء مراسم الدفن.

وقالت ”آندريا“: ”كان يحب أن يعلم كم العدد من الأشخاص الذين أضحكهم!! لطالما كان شخصًا مذهلًا“.

وسرعان ما انتشر الفيديو على الإنترنت، فيما تمت مشاركته على الحسابات الرسمية لمحاربي قوات الدفاع الأيرلندية، مرفقًا بتعليق يقول: ”أحزننا للغاية وفاة زميلنا شاي برادلي. نقدم خالص تعازينا لابنته وعائلته، فلترقد في سلام يا شاي“.