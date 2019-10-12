فجر السعيد: البعض راهن على أن وفاتي أمر محتوم

خرجت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لترد على الشامتين في مرضها، وتعلن نجاح العملية الأخيرة التي أعلنت عنها قبل ساعات.

وشاركت السعيد منشورها عبر حسابها على إنستغرام الذي أعلنت فيه أنها ستخضع فيه لعمليتها الرابعة في باريس، وعلقت عليه قائلة: ”البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن أرادة الله فوق كل إرادة وفوق توقعاتهم وحساباتهم“.

وأضافت ردًا على الشامتين في مرضها وإعلان غير مباشر بنجاح عمليتها قائلة: ”الحمد لله ربي خيب ظنهم“، مستشهدة بقوله تعالى: ”وإذا مرضت فهو يشفين“.

وأعلنت فجر السعيد، أنها ستجري عملية جراحية جديدة ستكون الرابعة منذ مرورها بوعكة صحية في شهر آب/ أغسطس الماضي، وطلبت الدعاء لها.

وتباينت الردود حول منشور فجر الأخير بين متضامن معها وداعيًا لها بالشفاء العاجل، وفريق آخر شمت في مرضها وتوقع وفاتها فخرجت فجر للرد عليه.

يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.