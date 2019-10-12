أنجلينا جولي تكشف حقيقة ارتباطها بعد انفصالها عن براد بيت‎

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي أن تربية أبنائها أصبحت أولويتها الأكثر أهمية، ومقدَّمة على مهنتها السينمائية.

وتحدثت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا، بصراحة عن رغبتها في التركيز على ”تربية أطفالها جيدًا“، أثناء ظهورها في المؤتمر الصحفي Maleficent: Mistress Of Evil في لندن، يوم الخميس.

وأوضحت أنجلينا أن ما يشغلها الآن هو أبناؤها فقط، وأن التفكير في الجوانب الأخرى ليس الآن، وربما في المستقبل يتغير الوضع.

وقالت أنجلينا:“أحب أن أكون فنانة، فهو أمر مهم بالطبع، لكن تربية أولادي حاليًا هي الشيء الأهم“، بحسب ما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأضافت:“حقًا، أريد فقط أن أربّي أطفالي جيدًا، فهم جميعًا في مراحل خاصة جدًا، ولا أريد أن أفوّت لحظة واحدة فقط قبل أن ينتقلوا إلى الخارج بمفردهم“.

وأوضحت:“آمل أن أحصل على كل الأشياء الجيدة، لذلك هذا هو تركيزي الرئيس، لكن لدي بعض الأفكار المجنونة الأخرى للأشياء المستقبلية، دعونا نرى ما سيحدث“.

وتعتبر أنجلينا أم لستة أطفال، هم: مادوكس ، 18 عامًا ، باكس ، 15 ، زهارا ، 14 ، شيلوة ، 13 ، و 11 عامًا، والتوأمان فيفيان ونوكس من زوجها السابق النجم براد بيت.

وانفصلت أنجلينا عن ”بيت“ في العام 2016، ورغم إعلانهما الطلاق، إلا أن زواجهما لم ينتهِ رسميًا بعد.