انطلاق حفل ”BTS“ الكورية في الرياض وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)

انطلقت حفلة فرقة ”بي.تي.إس“ لموسيقى البوب الكورية الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، في مدينة الرياض بحضور جماهيري كبير هيمنت عليه النساء وعكست شعبية الفرقة العالمية في المملكة.

وأظهرت صور، ومقاطع فيديو، وبث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجوم الفرقة يغنون على منصة في منتصف ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، بينما تحيط بهم الجماهير من كل الجهات.

جونغكوك مرحبا بالمعجبين "هلا والله أنا جونغكوك" #BTSinRiadh pic.twitter.com/oCwlwxT3Uy — Asiaholic / آسيا هوليك (@asiaholc) October 11, 2019

#BTSinRiadh

ماي هوب ماي هوب ماي هةب ماي هوب ماي هوب فففخخخووررهه فيكم يابنات pic.twitter.com/hr6wO5o3d3 — نادين (@XNadin99X) October 11, 2019

وتوضح المقاطع صيحات الجماهير على وقع أنغام موسيقى الفرقة التي ظهر أعضاؤها متحمسين لهذا الحضور الكبير في أول زيارة لهم من نوعها إلى السعودية.

جونقكوك يطير في سماء الرياض ويلوح للأرميز ????????#BTSinRiadh

pic.twitter.com/wMY6HSSqMb — sely #Jimtober (@JKsely) October 11, 2019

#BTSinRiadh

ياجماعة ماكنت احب بتس بس يوم شفت اللايف وتاي وقعت بالحُب???????????????? pic.twitter.com/MKeYilCWwf — ????????????. (@otakugurll1) October 11, 2019

ومع بدء حفلة الفرقة الكورية التي نفدت تذاكرها في وقت مبكر، تنطلق فعاليات موسم الرياض الذي يستمر لمدة شهرين ويضم عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والترفيهية.

وفرقة ”بي.تي. إس“ فرقة غنائية كورية، تتكون من 7 شبان تتنوع مواهبهم بين الرقص والغناء، وقد تمكنوا في زمن قصير من تحقيق شهرة عالمية متخطين حواجز اللغة.

وتحظى الفرقة بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتتم مشاهدة أغانيها عبر منصات بث الأغاني ومواقع التواصل الاجتماعي.