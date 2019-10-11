انطلاق حفل ”BTS“ الكورية في الرياض وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)

انطلاق حفل ”BTS“ الكورية في الرياض وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

انطلقت حفلة فرقة ”بي.تي.إس“ لموسيقى البوب الكورية الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، في مدينة الرياض بحضور جماهيري كبير هيمنت عليه النساء وعكست شعبية الفرقة العالمية في المملكة.

وأظهرت صور، ومقاطع فيديو، وبث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجوم الفرقة يغنون على منصة في منتصف ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، بينما تحيط بهم الجماهير من كل الجهات.

وتوضح المقاطع صيحات الجماهير على وقع أنغام موسيقى الفرقة التي ظهر أعضاؤها متحمسين لهذا الحضور الكبير في أول زيارة لهم من نوعها إلى السعودية.

ومع بدء حفلة الفرقة الكورية التي نفدت تذاكرها في وقت مبكر، تنطلق فعاليات موسم الرياض الذي يستمر لمدة شهرين ويضم عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والترفيهية.

وفرقة ”بي.تي. إس“ فرقة غنائية كورية، تتكون من 7 شبان تتنوع مواهبهم بين الرقص والغناء، وقد تمكنوا في زمن قصير من تحقيق شهرة عالمية متخطين حواجز اللغة.

وتحظى الفرقة بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتتم مشاهدة أغانيها عبر منصات بث الأغاني ومواقع التواصل الاجتماعي.

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