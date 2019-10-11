وفاة أليكسي ليونوف.. أول إنسان سبح في الفضاء الطلق‎

المصدر: ا ف ب

توفي الروسي أليكسي ليونوف، وهو أول إنسان سبح في الفضاء الطلق، وأول قائد لمهمة فضائية أمريكية سوفياتية، وصديق يوري غاغارين، اليوم الجمعة، عن 85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، على ما أفادت مساعدته.

وقالت ناتاليا فيليمونوفا: إن ”أليكسي ليونوف توفي في موسكو عند الساعة 12,40 (09,40 بتوقيت غرينيتش) جراء مضاعفات مرض عانى منه طويلًا“.

وأكدت وكالة روسكوسموس الروسية في وقت لاحق عبر تويتر ”بأسف“ وفاة ”رائد الفضاء رقم 11“.

وبعد انطلاقه على متن المركبة ”فوشخود – 2″، أجرى أليكسي ليونوف في 19 آذار/مارس 1965 أول مهمة للإنسان في الفضاء الطلق، وابتعد بحذر مسافة مترين إلى ثلاثة أمتار من المركبة ليطفو في الفراغ قبل أن يجد مهمته مضنية للغاية.

وبقي ليونوف معلقًا بإحكام بواسطة كابل إلى هيكل المركبة لفترة تقرب من عشرين دقيقة، بينها اثنتا عشرة دقيقة أمضاها ليونوف بالكامل خارج ”فوسخود 2“.

وعلقت تمارا فولينوفا، زوجة رائد الفضاء بوريس فولينوف ومؤلفة كتاب بشأن رواد الفضاء الأوائل: ”هذه خسارة كبيرة لنا جميعًا وللبشرية. أليكسي كان رجلًا فريدًا“.

وعام 2015، بعد خمسين عامًا على إنجازه، استذكر أليكسي ليونوف في مقابلة صحفية اللحظة التي طفا فيها ”في الظلام الحالك“ محاطًا ”في كل مكان“ بالنجوم و“بشمس محرقة“.

وقال: ”لقد صورت الأرض، كانت مستديرة بالكامل، القوقاز والقرم وفولغا. كان ذلك جميلًا كلوحات روكويل كنت“ الرسام الأمريكي المعروف بألوانه الهادئة.