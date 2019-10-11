تزويد أول بدلة طائرة بسلاح ناري مثير (فيديو)

تمكن مخترع في بريطانيا من ابتكار أول بدلة طائرة مسلحة في العالم، بعد أن أضاف سلاح رشاش يتم توجيهه بحركة العين، مستوحيا ذلك من شخصية ”الرجل الحديدي“.

وصُممت البدلة الطائرة بنجاح من قِبل المبتكر ”ريتشارد براوننج“ في عام 2017، وأصبحت أولى بدلة من نوعها تحصل على براءة اختراع في وقت سابق من هذا العام، ولكن لم يسبق تسليحها من قبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن المخترعين في شركة ”جرافيتي جيت“ أضافوا ملحقًا مثيرًا لها، لجعلها أول بدلة طائرة مسلحة في العالم.

وتمكن المخترعون من إضافة سلاح رشاش أعلى كتف مستخدم البدلة، إذ يتم تصويبه على ما ينظر إليه المستخدم، إلا أن الاختبار لم يشتمل رصاصًا حيًا لأسباب أمنية.

وعلى الرغم من عدم استخدام سلاح حقيقي في الاختبارات، إلا أن البدلة بدت جاهزة لاستيعاب السلاح الرشاش، الأمر الذي يفتح الباب أمام التطبيقات العسكرية للبدلات الطائرة.

وصمم مهندس الروبوتات ومصمم ألعاب الأطفال السابق ”جيمس بروتون“ الإضافة المرعبة للبدلة بناءً على طلب شركة ”جرافيتي جيت“، التي وضعت مستشعرًا في خوذة الطيار يصوب السلاح نحو ما ينظر إليه قبل أن يستخدم زنادًا في اليد اليسرى لإطلاق النار.

وبعد اختبار البدلة للمرة الأولى بعد التعديل قال براوننج: ”هذا شعور رائع، يمكنك أن تشعر بالبدلة بأكملها تهتز مع إطلاق السلاح“.

يُذكر أن براوننج حطم رقمًا قاسيًا في موسوعة غينيس لأسرع بدلة تعمل بالمحرك النفاث عام 2017، باستخدام البدلة التي تكلفت 50 ألف دولار، والتي صممها بنفسه، ووصل بها إلى سرعة 32 ميلًا في الساعة.