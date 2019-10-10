صدمة على وجوه نجوم الفن في عزاء طلعت زكريا (صور)

تلقى عمر نجل الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، العزاء في والده مساء اليوم الخميس، بينما بدت الصدمة واضحة على وجوه نجوم الفن الذين حضروا العزاء.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء، على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أحمد السقا، والفنان سليمان عيد، والفنان محمد هنيدي، والفنانة دنيا، والفنانة هند رضا.

وشارك في العزاء أيضًا، نجوم مسرح مصر وعلى رأسهم على ربيع ومحمد عبد الرحمن، وأسامة أوس أوس، كما حضرت الفنانة آيتن عامر وزوجها محمد عز العرب، والفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي.

وحضر العزاء علاء وجمال نجلا حسني مبارك، رفقة الفنان تامر عبدالمنعم المقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق.

ويوم الثلاثاء الماضي، توفي الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.