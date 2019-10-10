”لعبت مع الأسد“.. ألبوم غنائي جديد تأليف تركي آل الشيخ

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إطلاق ألبومه الجديد ”لعبت مع الأسد“ مع الفنان المصري عمرو مصطفى. وقال ”آل الشيخ“ عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“: ”إن شاء الله اليوم إطلاق ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى“. وكتب تركي آل الشيخ جميع كلمات ألبوم ”لعبت مع الأسد“ وهي 10 أغانٍ، ألحان وغناء عمرو…