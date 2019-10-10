”لعبت مع الأسد“.. ألبوم غنائي جديد تأليف تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إطلاق ألبومه الجديد ”لعبت مع الأسد“ مع الفنان المصري عمرو مصطفى.
وقال ”آل الشيخ“ عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“: ”إن شاء الله اليوم إطلاق ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى“.
وكتب تركي آل الشيخ جميع كلمات ألبوم ”لعبت مع الأسد“ وهي 10 أغانٍ، ألحان وغناء عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين.
إن شاء الله اليوم إطلاق البومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى ????????????
تم النشر بواسطة تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh في الخميس، ١٠ أكتوبر ٢٠١٩
ويعتبر ألبوم لعبت مع الأسد بمثابة عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
ويمتلك الفنان المصري 3 ألبومات، وهي: أيامي، علامة في حياتك، الكبير.
وانتهى عمرو مصطفى من أعمال المكساج والماستر الخاص بالألبوم في أمستردام بهولندا، الذي تعاون فيه مع العديد من موزعي الموسيقى العالميين.