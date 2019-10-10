طفل يقتحم البث المباشر لعناق والدته المذيعة (فيديو)

اقتحم طفل البث المباشر في غرفة أخبار شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، حيث كانت والدته المذيعة الأمريكية كورتني كيوب، تجري مقابلة حول الغارات التركية الأخيرة شمال شرق سوريا.

وظهر ابن كورتني كيوب، ويُدعى ريان (4 أعوام)، وهو يداعبها، بينما كانت تغطي الأحداث الأخيرة في سوريا على الهواء مباشرة، حيث حاولت إبعاده بلطف، ولكنه ظل أمامها مبتسمًا؛ ما أدى لتشتيت انتباهها وعدم تمكنها من استكمال المقابلة مع ضيفها للحظات، ثم حاولت تدارك الموقف قائلة:“معذرة، أطفالي هنا“.

وسارعت شبكة (إن بي سي نيوز) لنقل المشهد إلى لقطة أخرى، حيث تحوّلت على الفور إلى خريطة سوريا وتركيا.

وأوضحت كورتني كيوب والمختصة بتغطية أخبار الأمن القومي والبنتاغون للشبكة، في وقت لاحق، أن طفليها قبل المرحلة المدرسية، لذلك تضطر لاصطحابهما معها للعمل.

ونشرت شبكة (إن بي سي نيوز)، فيديو للواقعة عبر موقعها على تويتر، معلقةً: ”في بعض الأحيان يحدث خبر غير متوقع“.

وأحدث الفيديو في أقل من 24 ساعة من نشره أكثر من 440 ألف حالة إعجاب، وأكثر من 9000 إعادة تغريد.