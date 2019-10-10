إصدار ”كروم“ جديد سيتيح لك إجراء مكالمات من الويب على هاتفك

تختبر حاليًّا شركة غوغل ميزة تجريبية جديدة خاصة بإجراء اتصال هاتفي من متصفح الإنترنت كروم للويب مباشرة على هاتف المستخدم، بحيث يمكن الضغط على أي رقم هاتف مسجل على صفحات الويب لتتم المكالمة.

وتتمثل الميزة الجديدة في قيامك بالضغط على أي رقم متوافر على صفحات موقع الويب، وذلك في حالة كان الرقم متوافرًا بشكل رابط تفاعلي، أو تقوم بتحديده بالضغط عليه مرتين ومن ثم الضغط بزر الماوس الأيمن لاختيار Call fro Devices وعندها يتم اختيار الهاتف المطلوب إجراء المكالمة عليه.

وعندها ستصل المكالمة في صورة إشعار على الهاتف المختار وبالتالي ستضغط على الإشعار وسيتم إجراء الاتصال مباشرة، وبذلك سيكون الأمر أسهل لإجراء مكالمة مباشرة دون الحاجة لكتابة أرقام الهاتف يدويًّا.

الميزة الجديدة متوافرة حاليًّا فقط بشكل تجريبي على كروم 78، ويمكنك تفعيلها عبر إدخال رابط chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text في مكان موقع الويب في البراوزر ومن ثم يتم تفعيل هذا الاختيار.