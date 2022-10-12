روديغر بعد إصابته القوية في مباراة ريال مدريد ضد شاختار: "ما زلت حيا"

أشارت تقارير صحفية إلى أن أنطونيو روديغر، لاعب ريال مدريد، احتاج إلى 20 غرزة في رأسه عقب إصابته خلال التعادل 1-1 مع شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وهز المدافع الألماني الشباك بضربة رأس في اللحظات الأخيرة ليمنح ريال مدريد التعادل مع مضيفه شاختار دونيتسك، الذي لعب في وارسو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، والتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة متفوقا بأربع نقاط على لايبزيغ ثاني الترتيب الذي تغلب 2-صفر على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي بينما تراجع شاختار إلى المركز الثالث بخمس نقاط.

وفي الجولة الأخيرة يحل لايبزيغ ضيفا على شاختار، وهو ما يعني أن ريال مدريد ضمن المركز الثاني على الأقل قبل مواجهة لايبزيغ في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مدافع تشيلسي السابق شوهد ووجهه مغطى بالدماء بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 95 لريال مدريد.

وتزعم التقارير الواردة من إسبانيا أنه بعد تلقي العلاج سيخضع اللاعب لفحوصات يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بكسر في الجمجمة.

ونشر نجم ريال مدريد عبر حسابه على "إنستغرام" من الطائرة أثناء العودة من بولندا إلى مدريد قائلاً: "نحن أحياء"، بينما كتب عبر حسابه في تويتر "ما لا يقتلك يجعلك أقوى. أنا بخير شكرًا على كل رسائل الدعم التي تلقيتها".