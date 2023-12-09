فرار نجل الرئيس الصومالي بعد تسببه بحادث سير مميت في تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أنّ نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد، بعدما دهس وتسبب بوفاة رجل كان يقود دراجة نارية في إسطنبول، فرّ إلى جهة مجهولة، بينما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وتثير هذه القضية، التي دانها خصوصاً رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، معارض الرئيس رجب طيب إردوغان، الكثير من الانتقادات على خلفية إطلاق سراح المشتبه به محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية بعد تقرير أولي للشرطة، حسبما أشارت صحيفة "جمهورييت".

وقال إمام أوغلو السبت على منصة "إكس": "غادر المشتبه به تركيا غير مكبل اليدين". وأضاف: "العقلية السائدة التي تغضّ الطرف وتسمح بهذا الهروب، هي للأسف عاجزة عن الدفاع عن حقوق مواطنيها في بلدها".

وأفاد تقرير الشرطة، الذي نقلته قناة "خبر" التلفزيونية، بأنّ نجل الرئيس حسن شيخ محمود صدم دراجة نارية في وضح النهار في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.