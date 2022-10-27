مسن يكتسب شهرة واسعة بسبب مرضه المزمن

اكتسب رجل أسترالي شهرة واسعة أخيرًا بعدما بات يعرف باسم "رياضي الانسداد الرئوي المزمن" بسبب قدرته المذهلة على خوض سباقات الماراثون بأكملها على الرغم من امتلاكه 30% فقط من سعة الرئة نتيجة لحالة مستعصية ومتقدمة.

وتم تشخيص إصابة راسل وينوود بمرض الانسداد الرئوي المزمن في عام 2011. وبحلول ذلك الوقت، كان مواطن "بريزبان" قلب حياته بالفعل، بعد أن نجا من سكتة دماغية في سن 36 عامًا، إذ تخلى عن التدخين، وقلل من شرب الكحول، وبدأ في تناول الطعام بشكل أفضل، والأهم من ذلك أنه مارس الرياضة.

وبحسب تقرير يسلط الضوء عليه نشره موقع "أوديتي سنترال"، كان وينوود لسنوات ينافس في مسافات متفاوتة في سباقات الترياتلون، من العدو السريع إلى نصف الرجل الحديدي وحتى في عدد قليل من سباقات الماراثون الفائقة.

وكان كل شيء يسير على ما يرام، ولكن في وقت من الأوقات لاحظ وينوود أن تدريبه المعتاد بدا أكثر صعوبة ووجد صعوبة في التنفس، وذلك عندما تلقى تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن، إلى جانب التحذير من أن رئتيه كانتا تعملان بسعة أقل من 30%.