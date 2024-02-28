12 تكنولوجيا مستقبلية ستغير وسائل النقل.. تعرف عليها

استجابت تكنولوجيا النقل للدعوات المطالبة بخفض انبعاثات الكربون، وظهرت وسائل نقل بأشكال صديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والقطارات المغناطيسية، ما يقلل من اعتماد المستهلكين على النفط لصالح الطاقة المتجددة. وستكون تكنولوجيا النقل المستقبلية أيضًا مستقلة وذكية، ولا تعتمد على التدخل البشري.

على مدى العقد المقبل، ستركز اتجاهات وابتكارات النقل على الكفاءة. وهذا يعني إيجاد بدائل للطاقة المتجددة بأسعار معقولة، ومصممة خصيصا لمكافحة التلوث والاختناقات المرورية المرتبطة بالنقل.

وسيتضمن ذلك تبني الخيارات مثل السيارات ذاتية القيادة، وسيارات الأجرة الطائرة. وفي القائمة التالية سنقوم بمعاينة الابتكارات التقنية التي ستقود المستقبل، مع الإشارة إلى أن بعضها ما زال نظريًّا، والبعض الآخر في مراحل الاختبار أو متوقف عند بعض الحواجز التنظيمية.

المركبات الجوية المستقلة: هي طائرات تعمل من دون تدخل بشري مصممة خصيصًا لنقل البشر.

وبدلاً من الطيار، تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي والملاحة بالقصور الذاتي ومجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار لقيادة المركبات الطائرة. ويتم تكوين معظم الطرازات كمركبات إقلاع وهبوط عمودي، وهذا يعني أنها يمكنها أن تتخلى عن المدرج للإقلاع؛ لأنها مبنية على مفهوم طائرة الهليكوبتر، قادرة على العمل في أماكن غير محدودة وتوفر أوقات سفر أسرع. ومن الأمثلة على ذلك، طائرة "إيهانج 216 إيه إيه في" بثماني مراوح، والتي يمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين.