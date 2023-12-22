مصدر يوضح حقيقة استبدال طارق عبدالعزيز بـ"الذكاء الاصطناعي"

أوضح مصدر من داخل مسلسل "بقينا اتنين"، والذي كان الفنان المصري الراحل طارق عبدالعزيز أحد أبطاله، حقيقة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاستكمال مشاهده.

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكد المصدر أن "الخبر لا أساس له من الصحة ومجرد شائعة". وأضاف أنه تم تغيير الخط الدرامي للعمل بعد وفاة طارق عبد العزيز، وانتهت شخصيته عند آخر مشاهده.

وسبق أن صرحت مؤلفة العمل، أماني التونسي، بأن "شخصية طارق عبدالعزيز في المسلسل ستنتهي"، وعلقت بالقول: "خط الدراما كله هيتغير، وطبعًا مينفعش يموت في المسلسل، ولا نحذف المشاهد إللي صورها قبل وفاته، ربنا يرحمه ويسكنه الجنات يارب".

وكان صناع "بقينا تنين"، والمقرر عرضه في رمضان 2024، قد أعلنوا، في وقت سابق، تأجيل تصوير بقية مشاهد المسلسل، حدادًا على الفنان "عبدالعزيز"، والذي أصيب بجلطة وهو في موقع التصوير.