أسبانيا.. اجتماع أوروبي لبحث تقليل المخاطر وتشجيع الاستثمار

اقترح وزراء الصناعة والتجارة الأوروبيون، في إطار اجتماع غير رسمي عقدته الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في بلباو، الثلاثاء، عدة إجراءات وتشريعات لتقليل المخاطر وتشجيع الاستثمار في أوروبا، بحسب صحيفة "Deia" الإسبانية.

وشهد الاجتماع تحليل أكثر من 5000 منتج، بهدف تعزيز الاستقلال الذاتي الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على دول ثالثة، وخاصة الصين.

وشدَّد المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، في خطابه على "مواصلة بناء السوق الموحدة، وتعزيز القدرة التنافسية لشركاته، سواء في الداخل أو في بقية العالم".

وأشار إلى أهمية "الاستقلالية الإستراتيجية" وتقليص تبعيات أوروبا لدول ثالثة. وفي هذا الصدد، أوضح أن الهيئة تعمل على تقييم هذه الهشاشة، والتي تصل إلى أكثر من 5000 منتج، بما في ذلك المواد الخام، والهيدروجين، والبطاريات، وأشباه الموصلات، والتقنيات السحابية، والمنتجات الصيدلانية.

وأكد "رايندرز" ضرورة تحسين الإنتاج المحلي والقدرة التصنيعية لبعض المنتجات الإستراتيجية. لافتًا إلى أنه للقيام بذلك، تريد الهيئة إنشاء إطار تنظيمي مستقر، خاصة بالنسبة لبعض المواد الخام الهامَّة. كما ألمح إلى مقترحاته لقطاع صناعي خالٍ من الانبعاثات وتشريعات المواد الخام.

وأوضح أن "هذه الإجراءات تسير جنبًا إلى جنب مع إجراءات لتسهيل الاستثمار العام وتقليل مخاطره، ومنع المستثمرين من الفرار من أوروبا".