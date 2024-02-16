الجيش الأمريكي: الحرس الثوري يدعم الحوثيين من داخل اليمن

قال نائب مدير القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأدميرال براد كوبر لشبكة "CBS News"، إن الحرس الثوري الإيراني موجود داخل اليمن، ويتعاون مع ميليشيا الحوثيين.

وأكد براد كوبر، وهو المسؤول عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، أمس الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني يقدم المشورة لميليشيا الحوثيين في اليمن ويقدم معلومات عن أهداف السفن.

وأضاف أن دعم الحكومة الإيرانية للمتمردين الحوثيين استمر طوال العقد الماضي، وما زال مستمرًا الآن.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "CBS News"، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت أخيراً هجوماً إلكترونيًّا على سفينة حربية إيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن السفينة كانت تجمع معلومات استخبارية من سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقوم بنقل تلك المعلومات إلى ميليشيا الحوثيين.

ونقلت هذه التقارير عن محللين أمريكيين أنهم اشتبهوا منذ أسابيع في أن السفينة "بهشاد" الإيرانية كانت تعمل بالقرب من ميناء جيبوتي الأفريقي، الواقع على الجانب الآخر من مضيق اليمن، للتجسس على السفن القريبة.