مقتل الفنان الفلسطيني علي نسمان بغارة على غزة

قتل الفنان الفلسطيني علي نسمان، مساء أمس الجمعة، إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وعبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم بعد رحيل "نسمان" في الغارة.

وكان آخر مقطع فيديو للفنان علي نسمان أمس الجمعة، وقبل ساعات من مقتله، حيث كان يرصد منذ بدء الحرب تفاصيل معاناة أهالي غزة.

وبث "نسمان" الفيديو عبر حسابه في "انستغرام"، حيث أكد أن المعنويات مرتفعة، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني صامد حتى النصر أو الشهادة"، بينما لم تغب ابتسامته طوال المقطع المصور.