"شاشا" تكشف لـ"إرم نيوز" أسباب عرض نتفلكس "محامية الشيطان"
كشف المتحدث الإعلامي لمنصة "شاشا" للأعمال الفنية الكويتية، أن عرض مسلسل "محامية الشيطان" عبر شبكة "نتفلكس"، كأول شراكة بين المنصة والشبكة العالمية، جاء لعدة أسباب.
وقال عادل عقل لـ"إرم نيوز" إن أي عمل فني يتطلب عدة عناصر لضمان نجاحه وانتشاره بين الجمهور سواء من خلال المنصات الإقليمية أو العالمية أو حتى القنوات الفضائية.
وأضاف أن من أبرز هذه العناصر النص الجيد المحكم، الذي يطرح مواضيع ذات صلة بالجمهور المستهدف، واختيار الطاقم الفني المناسب الذي يخدم النص ويحقق الرؤية الفنية بصورة مواكبة لما وصلت إليه آخر التقنيات الإنتاجية والإخراجية، إضافة إلى التعاون مع أهم النجوم الذين يتمتعون بالموهبة الفنية مع التركيز على اكتشاف المواهب الجديدة.
وأكد عادل عقل أن مسلسل "محامية الشيطان" أخذ بالحسبان ذائقة الجمهور المتلهفة لما هو جديد وعمل على تحقيق تلك العناصر سالفة الذكر؛ الأمر الذي أسفر عن تعاون منصة "نتفلكس" مع منصة "شاشا"، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
و"محامية الشيطان" دراما تتألف من 8 حلقات وتتطرق إلى قصة محامية دفاع قوية الإرادة تتحدى الرأي العام، وتتولى قضية الساعة في الكويت حين تدافع عن لاعب كرة متهم بقتل زوجته في تحدٍ صارخ للأعراف السائدة.
والمسلسل، المقرر بدء عرضه في 13 يوليو/الجاري، من بطولة الفنانين: هيا عبدالسلام، علي كاكولي، سارة صلاح، نور الدليمي، حسن إبراهيم، ومن تأليف فاطمة العامر، وإخراج خالد الريس.