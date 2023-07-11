"شاشا" تكشف لـ"إرم نيوز" أسباب عرض نتفلكس "محامية الشيطان"

و"محامية الشيطان" دراما تتألف من 8 حلقات وتتطرق إلى قصة محامية دفاع قوية الإرادة تتحدى الرأي العام، وتتولى قضية الساعة في الكويت حين تدافع عن لاعب كرة متهم بقتل زوجته في تحدٍ صارخ للأعراف السائدة.

والمسلسل، المقرر بدء عرضه في 13 يوليو/الجاري، من بطولة الفنانين: هيا عبدالسلام، علي كاكولي، سارة صلاح، نور الدليمي، حسن إبراهيم، ومن تأليف فاطمة العامر، وإخراج خالد الريس.