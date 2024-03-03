في منظر فريد.. شلال متجمد في قرية عراقية ينعش السياحة المحلية (صور)
تسببت موجة البرد في العراق بتجمد شلالات قرية في محافظة السليمانية شمال البلاد.
وعبَّر عراقيون عن بهجتهم إزاء الشتاء هذا العام، إذ انعكس على أجواء العديد من المحافظات العراقية، خاصة السليمانية المعروفة بطبيعتها الخلابة؛ ما أنعش السياحة المحلية.
ويقول عطا أنور، مسؤول الشركات السياحية في السليمانية لـ"إرم نيوز"، إن الأجواء المعتدلة في المناطق التابعة للسليمانية شجعت الشركات السياحية على تنظيم رحلات ربيعية، خاصة إلى منطقة شاربا زير، حيث الشلالات الصغيرة المنحدرة والتي تجمَّدت بفعل البرد، وشكلت منظرًا طبيعيًّا خلابًا.
وأكد أن الشلالات المعنية تبعد عن الشارع العام للمدينة نحو 20 دقيقة فقط مشيًا على الأقدام، لكن لم يتم تخصيص طريق خاص لهذه الأماكن الجميلة، رغم أن السياح يقصدونها من كل مكان.
وقال حسام أحمد، وهو سائح قادم من بغداد لـ"إرم نيوز" إنه رغب في زيارة منطقة شربا زير لرؤية الشلالات المتجمدة بفعل البرد هذا العام؛ ما يجعل للمكان جاذبية خاصة، تمتزج بين الشعور بالبرد والدفء في الوقت ذاته.
بدوره، يقول السائح كرار الزاهدي من محافظة واسط لـ"إرم نيوز"، وهو يشاهد روعة المكان، في كل عام وفي هذا الفصل أزور السليمانية، لأني أحب الاصطياف فيها، وقد زرت هذه الشلالات في المنطقة التي تتساقط فيها الثلوج، بسبب روعة المنظر، فالكلمات تعجز عن وصف هذا المشهد الخلاب، الذي يدفع بالعديد من السائحين من مختلف مناطق العراق لزيارة هذه القرية ورؤية الشلالات.