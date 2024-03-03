في منظر فريد.. شلال متجمد في قرية عراقية ينعش السياحة المحلية (صور)

وأكد أن الشلالات المعنية تبعد عن الشارع العام للمدينة نحو 20 دقيقة فقط مشيًا على الأقدام، لكن لم يتم تخصيص طريق خاص لهذه الأماكن الجميلة، رغم أن السياح يقصدونها من كل مكان.

وقال حسام أحمد، وهو سائح قادم من بغداد لـ"إرم نيوز" إنه رغب في زيارة منطقة شربا زير لرؤية الشلالات المتجمدة بفعل البرد هذا العام؛ ما يجعل للمكان جاذبية خاصة، تمتزج بين الشعور بالبرد والدفء في الوقت ذاته.