"برتقال غزة".. كيف خطف "الصعيدي الشهم" قلوب المصريين؟

فجأة تحول من بائع بسيط يبحث عن لقمة عيشه من خلال عدة أقفاص فاكهة في الشارع إلى شخصية شهيرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتتنافس عليها محطات التلفزة بينما هو مندهش لا يستوعب ما حدث.

إنه العم "ربيع حسن" الذي خطف قلوب المصريين ونال إشادات حارّة بعد تداول مقطع فيديو له على نطاق واسع وهو يلقي بمنطقة "الحوامدية" الشعبية بالجيزة بثمار البرتقال على الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة ضمن قوافل المساعدات والإغاثة الإنسانية.

ورغم أن البرتقال كان يتساقط على الأرض، إلا أنه لم ييأس وظل يعاود المحاولة بهمّة وإصرار جعلت كثيرين يلقبونه بـ" الصعيدي الشهم" و "المصري الجدع"، الذي لا يتواني عن نصرة إخوانه بأبسط الأشياء في مشهد رمزي يحمل الكثير من الدلالات.

وقال "عم ربيع" إنه أقدم على تلك الواقعة بدوافع إنسانية بحتة، حيث كان قلبه يتمزق وهو يرى مشاهد القتل والدمار تستبيح غزة، ولم يستطع تمالك نفسه حين رأى الشاحنات المتجهة إلى هناك وانتابته حالة من التأثر والوجع الإنساني، فلم يدر بنفسه إلا وهو يلقي بالبرتقال ويناشد سائقي الشاحنات بأن يأخذوا تلك الثمرات القليلة معهم لأطفال القطاع.

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه كان يتمنى لو كان بيده أن يفعل أكثر من ذلك ولكن "ما باليد حيلة"، على حد تعبيره.

وأوضح أنه "رجل على قد حاله وعلى باب الله" لم يتلق تعليما أو يعرف كيفية التعامل مع مواقع التواصل، لكنه ممتن لعشرات المكالمات ورسائل الشكر التي تأتيه على مدار الساعة من جميع البلاد العربية.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب تبرّع برنامج "الحكاية"، الذي تبثه قناة "إم بي سي مصر" بتوفير محل لـ"عم ربيع" بدلا من ممارسته لمهنته كبائع جائل في الشارع، كما أعلن تبرع أحد رجال الأعمال بتوفير نفقات الحج له في الموسم المقبل وهو ما قابله البائع البسيط بكلمات الامتنان والتأثر الشديد.