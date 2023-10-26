الفنان ويجز يبرر عدم إلغاء حفله بكندا: "عاوز أبسط الجمهور"

برَّر فنان الراب المصري، الشهير بـ"ويجز"، عدم إلغائه حفله الفني المقرر في كندا، بسبب الحرب الدائرة في غزة، رغبته في لقاء جمهوره فيها.

وبث فنان الراب، الجزء المتعلق بتبريره ودعمه فلسطين في آن واحد، عبر حسابه في "إنستغرام".

وقال، مخاطبًا جمهورًا كبيرًا حضر الحفل في كندا، إنه كان "ينوي إلغاء الحفل، لكنه لم يزر كندا من قبل ويلتقي جمهوره فيها، لذا تراجع عن ذلك".