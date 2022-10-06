ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يسجل على 40 فريقًا في دوري أبطال أوروبا

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن بنفيكا بات الفريق رقم 40 الذي يسجل ميسي عليه هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ميسي رصيده إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم و7 بشكل عام مع باريس سان جيرمان، و127 هدفًا في 159 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 140 هدفًا.

وتقدم ميسي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 22، وتعادل بنفيكا بهدف سجله دانيلو لاعب باريس سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد بنفيكا، علمًا بأن الفريقين سيلتقيا مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، في باريس. في حين يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وخلفه ماكابي حيفا بلا رصيد.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان، صيف 2021، في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقده، وسجل النجم الأرجنتيني 11 هدفًا وصنع 15 في 34 مباراة الموسم الماضي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، ويتردد أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يريد إعادة أسطورة النادي إلى الكامب نو الموسم المقبل.