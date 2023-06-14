دراسة: تعافي إنتاج أوكرانيا الزراعي قد يستغرق 20 عاما

اعتبرت كلية "كييف" للاقتصاد في دراسة لها، أن تعافي الإنتاج الزراعي في أوكرانيا من تداعيات الحرب، يمكن أن يتطلب 20 عاما أو أكثر بالنسبة لبعض القطاعات.

وأوكرانيا من أكبر دول العالم التي تزرع وتصدر القمح والذرة وبذور وزيوت دوار الشمس، لكن إنتاجها تراجع بشكل حاد منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022.

وقالت الكلية في دراستها: "وفقا لنتائج النمذجة، لن تصل بعض القطاعات إلى مستويات ما قبل الحرب حتى بعد سبعة أعوام من السلام".

وأضافت أنه من المتوقع أن تتعافى مجالات من الإنتاج الزراعي مثل دوار الشمس والشعير والقمح بحلول عام 2040، بينما من المتوقع أن يتعافى إنتاج الذرة والجاودار (الشيلم) والشوفان وبذور الشلجم بحلول عام 2050.