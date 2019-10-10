حساب المواطن يصرف الدفعة النقدية رقم 23 لملايين المستفيدين في السعودية

بدأ برنامج ”حساب المواطن“ الحكومي في السعودية، اليوم الخميس، بصرف الدفعة النقدية رقم 23 للمستفيدين من الدعم النقدي الشهري الذي تقدمه البلاد للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال المشرفون على البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“ في تغريدة مع الساعات الأولى من اليوم الخميس، ”بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله“.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/OwOPf7YdwC — حساب المواطن (@citizenaccount) October 9, 2019

وأكد عدد كبير من المدونين السعوديين أن الدفعات النقدية المخصصة لهم نزلت في حساباتهم البنكية بالفعل، فيما يترقب آخرون الأمر نفسه خلال ساعات اليوم.

ولم ينشر المشرفون على حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الجديدة بعد، لكن الدفعات متقاربة وتشمل كل شهر نحو 12 مليون مستفيد سواء بشكل مستقل أو تابع لرب أسرة.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدم للفرد المستقل شهريًّا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.

ويعتمد “حساب المواطن“، الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

وإضافة لبرنامج ”حساب المواطن“، تقدم السعودية دعمًا نقديًا لمواطنيها في برامج أخرى، من بينها صرف بدل غلاء معيشة شهري لموظفيها ومتقاعديها المدنيين والعسكريين، بجانب برنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف الشرائح الاجتماعية الفقيرة أو التي تفتقد للمعيل.