الصناديق السيادية تبرم صفقات استحواذ بقيمة 24.6 مليار دولار في الربع الثالث

زادت صناديق الثروة السيادية أنشطتها في مجال الدمج والاستحواذ لتصل قيمتها إلى 24.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام، مدعومة بصفقات شملت مؤسسة الاستثمار السنغافورية ومؤسسة الصين للاستثمار.

وكشفت بيانات ”رفينيتيف“ أن مثل تلك الصناديق المملوكة لدول قد شاركت في 49 صفقة معلنة، ارتفاعًا من 46 بقيمة إجمالية 15.5 مليار دولار في الربع السابق، وإجمالي الربع الثالث هو الأعلى منذ تسجيل 35.8 مليار دولار في الربع الثاني من 2018.

ويبدو أن الربع الرابع سيكون قويًا أيضًا على صعيد الصفقات، حيث شاركت مؤسسة أبوظبي للاستثمار هذا الشهر في صفقة حجمها 10.2 مليار فرنك سويسري (10.3 مليار دولار) لشراء وحدة نستلة للعناية بالبشرة.

وأُبرمت كبرى صفقات الربع الثالث عندما اتفقت مؤسسة الاستثمار السنغافورية وبروكفيلد الكندية لإدارة الأصول على شراء جينيسي آند وايومنج الأمريكية لخطوط الشحن بالقطارات في صفقة قيمتها حوالي 8.7 مليار دولار شاملة الديون، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وقال خافيير كابابيه، مدير أبحاث الثروة السيادية لدى مركز آي.إي لحوكمة التغيير:“هذا النوع من النشاط مستقر ويوفر الأمان في أوقات الضبابية الكثيفة على صعيد المردود والعوائد.“

وشاركت المؤسسة السنغافورية أيضًا في إلغاء إدراج تولجراس إنرجي ببورصة نيويورك، مع بلاكستون إنفراستركتشر بارتنرز وإيناجاس.

وأظهرت الصفقة اهتمام المؤسسة باستكشاف الأصول الخاصة، التي تتلاءم على نحو أفضل مع إستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل، وفي نفس الوقت استغلال الفرص في صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة، بحسب ما قال كابابيه.

ورغم عدم التيقن بشأن الخروج البريطاني المزمع من الاتحاد الأوروبي، شملت عدة صفقات أصولًا بريطانية.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 550 مليون دولار في بابيلون لخدمات الرعاية الصحية في حين اتفق جهاز أبوظبي للاستثمار على شراء 30 % في دوميستك آند جنرال البريطانية المتخصصة في صيانة الأجهزة المنزلية.