”الجسمي“ يهاجم أحمد خميس ومشاعل الشحي.. لهذا السبب

شنّ الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، هجومًا حادًا على مواطنته الفنانة مشاعل الشحي، وزوجها أحمد خميس، بسبب تجاوزاتهما اليومية، من خلال نشر ”أمور شخصية“ على مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارتهما الجدل الدائم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه ”الجسمي“ مهاجمًا ”الشحي“ و“خميس“، لقيامه بتدليك كتفها أمام المارة في أحد الشوارع بالفلبين، ”دون خجل“، فيما بدت زوجته سعيدة بذلك.
وقال ”الجسمي“، خلال الفيديو، ساخرًا إنّه نصح كليهما أكثر من مرة، لكنهما لم يستمعا إلى نصيحته، واصفًا إياهما بجورج كلوني وأمل علم الدين.
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ولوّح الجسمي، إلى أنه ساعدهما عندما واجها مشكلة كبيرة مؤخرًا، وتوجه إلى الفنان بالسؤال عن سبب تدليك زوجته في الشارع؟
واعتادت الفنانة مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، إثارة الجدل خلال الفترة الماضية، بخلع ”الشحي“ للحجاب ثم ارتدائه مجددًا فخلعه مرة أخرى.