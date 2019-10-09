هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا (فيديو وصور)‎‎

شيّع العشرات من نجوم الفن في مصر، وأهالي محافظة الإسكندرية، يوم الأربعاء، جثمان الفنان المصري طلعت زكريا، في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد العمري بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

ومع وصول الجثمان لمسجد العمري، قبل صلاة الجناز عليه والاتجاه نحو مثواه الأخير بمقابر الأسرة تسببت الجنازة في شلل مروري لمنطقة العطارين الأمر الذي أدى لتوقف حركة السير تمامًا بسبب تجمهر المئات من محبي الفنان طلعت زكريا حول محيط المسجد للمشاركة في صلاة الجنازة عليه.

وشهد محيط المسجد توافد عدد من نجوم الفن، حيث خيّم الحزن عليهم وسط مواساة لابنيه عمر وإيمي طلعت زكريا اللذين انهمرا في البكاء على رحيله إضافة إلى الفنانة هنا الزاهد التي تربطها علاقة قوية بالفنان الراحل، حيث كان متزوجًا من والدتها شيرين المنزلاوي لمدة 13 عامًا قبل أن ينفصلا.

وتخفت هنا الزاهد، عن أنظار كاميرات المصورين في محاولة منها لعدم التقاط أي صورة لها، ولكن لم تسلم من التصوير هي وزوجها أحمد فهمي ووضح تأثرهما بشدة.

ووصل طلعت زكريا لمسجد العمري قبل صلاة الظهر بفترة وجيزة، وهو ما أتاح لابنه ”عمر“ أن يجلس أمام ”الخشبة“ التي كانت تحمل طلعت زكريا وأمسك بالمصحف لقراءة القرآن على روح والده قبل توديعه لمثواه الخير.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور تشييع الجثمان، وكان من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين وأحمد رزق وأكرم حسني وأحمد فهمي وهنا الزاهد ونهال عنبر وغادة إبراهيم.

وتُوفي طلعت زكريا عصر يوم الثلاثاء، في مستشفى بدران بمحافظة الجيزة عن عمر ناهز الـ59 عامًا، وذلك بعد دخوله العناية المركزة إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وولد طلعت زكريا في 29 آذار مارس 1960، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، حيث ودّع الفن المصري واحدًا من أبنائه بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله مستشفى بدران في منطقة الدقي، ولكنه تُوفي بعد أن مكث في المستشفى قرابة أسبوع.

وترك طلعت زكريا، بصمة كبيرة في الفن المصري بعدما شارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في كانون الأول ديسمبر 2017، كما أنه انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم ”الموقف“، بمشاركة منة فضالي وكان يتحضر لفيلم ”الخوذة“، برفقة ابنته إيمي، ولكنه رحل قبل البدء في تصوير مشاهده.