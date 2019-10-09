فنانون مصريون يتحدثون عن الراحل طلعت زكريا (فيديو إرم)

عبر عدد من الفنانين المصريين عن حزنهم لوفاة الفنان طلعت زكريا، الذي غيبّه الموت عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض.

وعدد بعض الفنانين مناقب وخصال الراحل طلعت زكريا خلال لقاءات أجراها معهم موقع ”إرم نيوز“، مؤكدين أنه من أطيب الشخصيات الفنية وأكثرها تواضعًا وحفظًا للجميل.

وأكد آخرون، أنه كان إنسانًا جميلًا ولا يترك حدثًا يتطلب مواساة إلا ويفعل، كما أنه كان دائم الاتصال بأصدقائه في السؤال والاطمئنان عليهم، مشيرين إلى أنه كان معروفًا بوقوفه بجوار أصدقائه ويدعم من هم أصغر منه.

وأعرب فنانون عن صدمتهم بسبب رحيله المفاجئ الذي يُعد خسارة كبيرة للوسط الفني، وقدموا التعازي لأبنائه، مشيرين إلى أنه ترك بصمة كبيرة في الفن المصري.

وولد طلعت زكريا في الـ 29 من آذار/مارس 1960، في محافظة الإسكندرية، حيث ودّع الفن المصري واحدًا من أبنائه أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله مستشفى بدران في منطقة الدقي، ولكنه توفى بعد أن مكث في المستشفى قرابة أسبوع.

وترك طلعت زكريا، بصمة كبيرة في الفن المصري بعدما شارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في كانون الأول/ديسمبر 2017، كما أنه انتهى أخرًا من تصوير فيلم ”الموقف“، بمشاركة منة فضالي وكان يتحضر لفيلم ”الخوذه“، برفقة ابنته إيمي، ولكنه رحل قبل البدء في تصويره.