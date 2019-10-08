يشبه جبل الثلج.. أول يخت في القطب الشمالي بتكلفة 91 مليون دولار (صور)

أزيح الستار عن يخت ”Fata Morgana“ وهو أول يخت بتصميم صخري يشبه الجبل الجليدي، ويتميز بوجود مرصد بداخله حتى يستمتع الركاب بالمشاهد الطبيعية في القطب الشمالي دون عائق، وللتنقل داخل القطب بظروفه الجوية الصعبة والمتقلبة.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن اليخت الذي يبلغ طوله 230 قدمًا (70 مترًا) وقيمته 91 مليون دولار، سيتم استخدامه لرفع مستوى الوعي بقضية التغير المناخي وللتنقل والبحث في المياه الذائبة حديثًا في الدائرة القطبية الشمالية، حسبما ذكر القائم على تصميمه ويدعى لوسيان (31 عامًا).

وقال لوسيان إنه حرص على تصميم مموه ويبتعد عن الشكل التقليدي لليخوت، فهو يشبه جبل الثلج، وهذا رمز تعبيري عن ما يواجه العالم الآن بسبب تغير المناخ.

ويمكن لهذا اليخت استضافة 12 شخصًا، بالإضافة إلى 18 من أفراد الطاقم، وهو مزود بمسبح في الهواء الطلق ومهبط للطائرات.

ويقول المتخصص في صناعة اليخوت في مدينة نيس، جورج لوتشيان، إنه سيتم تركيب مثبتات متطورة حتى يظل المنظر من مرصد السفينة ثابتًا حتى لا يتأثر المشهد بحركة السفينة.

واستلهم تصميم هذا اليخت من السفن العسكرية والطائرات الشبح، وسيتم تكييف جميع المعدات على اليخت للتنقل في ظروف القطب الشمالي المتقلبة وأن هذا التصميم سيسلط الضوء على قضية تغير المناخ وذوبان الجبال الجليدية.

ويحتوي اليخت على طائرة ورقية عملاقة لدفع اليخت والتزود بالوقود، كما أن لليخت أجهزة حساسة ستنقل تلقائيًا درجة حرارة الماء للمنظمات الدولية المعنية بقضية تغير المناخ وخطرها على البيئة.

وسيتم استئجار اليخت في الممر الشمالي الغربي الذائب حديثًا في القطب الشمالي، والذي كان في السابق يصعب على السفن التنقل من خلاله، بسبب الغطاء الجليدي الكبير الذي يذوب الآن.