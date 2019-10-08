نجوم الفن يودعون طلعت زكريا بكلمات مؤثرة‎

ودّع الوسط الفني زميلهم الراحل طلعت زكريا، الذي غيبه الموت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ59 عامًا.

ونشر عدد من الفنانين صورة الراحل، مصحوبة بنعي أحيانًا ورثاء أحيانًا أخرى، حيث أعرب صديقه المقرب الفنان صلاح عبدالله، عن حزن الشديد إزاء رحيل زميله.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه على ”تويتر“: ”والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت ياطلعت بس أنا تعبان قوي ياخويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا، طلعت زكريا مات“.

والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل

إرتحت ياطلعت بس أنا تعبان قوي ياخويا ومش قادر أضحك زي ما إتفقنا#طلعت_زكريا_مات — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) October 8, 2019

أما الفنانة المصرية رانيا يوسف، فدعت لذويه بالصبر، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“ فكتبت: ”وداعًا الفنان طلعت زكريا، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان“.

وداعا الفنان طلعت زكريا ، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان #طلعت_زكريا pic.twitter.com/ZmUQxR6zjg — رانيا يوسف (@RaniahYousief) October 8, 2019

وغردّت ندى بسيوني، داعيًة له بالرحمة والمغفرة، فنشرت صورة له عبر حسابها على ”تويتر“، وأرفقتها بتعليق قائلًة: ’’وداعًا طلعت زكريا، ألف رحمة عليه اللهم اجعل مثواه الجنة وصبر أهله‘‘.

وداعا طلعت زكريا … الف رحمه عليه اللهم اجعل مثواه الجنه وصبر أهله .. pic.twitter.com/CNoBsPVp6W — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) October 8, 2019

وعبر حسابه على موقع التغريدات ”تويتر“ نشر الفنان المصري أحمد السقا، صورة للفنان الراحل وعلق: ”مع السلامة أخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته، طلعت زكريا“.

مع السلامة اخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمتة #طلعت_زكريا pic.twitter.com/fBANqPV6bs — Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 8, 2019

فيما نعاه الفنان أمير كرارة، بنشر صورة له عبر حسابه على ”تويتر“ وعلّق: ”ربنا يرحمك ويغفر لك حبيبي الغالي، طلعت زكريا“.

ربنا يرحمك ويغفر لك حبيبي الغالي ???? #طلعت_زكريا pic.twitter.com/wMr3aJYZDE — Amir Karara (@AmirKarara) October 8, 2019

وشارك الفنان محمد هنيدي، صورة صورة له عبر حسابه على ”تويتر“ وعلقّ: ”مع السلامة يا صاحبي البقاء لله“.

مع السلامة يا صاحبي ..البقاء لله pic.twitter.com/cXGgCJD866 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 8, 2019

وأعربت الفنانة التونسية درة زروق، عن خالص عزائها لأسرة الفنان الراحل، وكتبت تغريدة لها عبر ”تويتر“، قائلًة: ”البقاء لله توفى إلى رحمة الله الفنان الكبير طلعت زكريا ربنا يرحمه خالص العزاء لأسرته وأحبائه“.

البقاء لله توفى إلى رحمة الله الفنان الكبير طلعت زكريا ربنا يرحمه .. خالص العزاء لأسرته و أحبائه pic.twitter.com/HyD6pZlPbT — Dorra درة (@dorra_zarrouk) October 8, 2019

كما نعاه الفنان أحمد رزق، عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك“، فنشر صورة له وعلقّ قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبي“.

إنا لله وإنا إليه راجعون… ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبي تم النشر بواسطة ‏‎Hamada Rezk‎‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وشاركت الفنانة مي كسّاب صورة للفنان طلعت زكريا، عبر حسابها على ”تويتر“، وعلقّت: ”البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحسن خاتمتنا ولا توفنا إلا وأنت راض عنا“.

البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحسن خاتمتنا ولا توفنا إلا وأنت راض عنا pic.twitter.com/Ji6hoRsljI — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) October 8, 2019

فيما اكتفت الفنانة اللبنانية إليسا، بإعادة تغريدة الفنان محمد هنيدي، عبر حسابها على ”تويتر“، والتي قال فيها: ”مع السلامة يا صاحبي البقاء لله“.

ونشر السيناريست المصري وليد يوسف آخر رسالة جمعته بالراحل طلعت زكريا.

لا اله الا الله..دا لسه من كام ساعه ياطلعت..الله يرحمك ويحسن اليك يا ابو قلب طيب..حبيب خالو راح لمالك الملك تم النشر بواسطة ‏‎Waleed Yousif‎‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وعلقّ وليد يوسف، على رحيل طلعت زكريا قائلًا: ”لا إله إلا الله، ده لسه من كام ساعة ياطلعت، الله يرحمك ويحسن إليك يا أبو قلب طيب، حبيب خالو راح لمالك الملك“.

**البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيليةالفنان الكبير / طلعت زكريا كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظلرحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان تم النشر بواسطة ‏‎Azouz Adel‎‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وولد طلعت زكريا في 29 مارس/آذار 1960، في محافظة الإسكندرية، وفي رحلة معاناته مع المرض بدأت في سبتمبر /أيلول 2007 حيث أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقًا ولكن استمرت مضاعفاتها.

وشارك الفنان طلعت في العديد من الأعمال الفنية، سواء أفلام أو مسلسلات أومسرحيات، كان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في كانون الأول/ديسمبر 2017.