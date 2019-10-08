نقل الفنان المصري طلعت زكريا إلى المستشفى

تعرض الفنان المصري، طلعت زكريا، لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات، فيما طلب أبناؤه من الجمهور الدعاء لوالدهم.

وكتبت ابنته ”إيمي“ عبر حسابها على ”فيسبوك“: ”بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء، أرجوكم هو محتاج دعاكم“.

وأضافت: ”يا رب أنت الشافي يا رب اشفي أبويا وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب يا كريم“.

كما نشر عمر صورة لوالده طلعت زكريا، وعلق على الصورة قائلًا: ”لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل، اللهم أنت الشافي المعافي، كثفوا الدعاء بالله عليكم“.

وشارك الفنان طلعت في العديد من الأعمال الفنية، سواء أفلام أو مسلسلات أومسرحيات، كان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وكان طلعت انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان ”الموقف“، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم ”الخوذه“، الذي سيجمعه بابنته إيمي، وسيشهد عودته للسينما بعد أن غاب عنها منذ 2017.