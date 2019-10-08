مَجمع لغوي سعودي يعرّب اسم سناب شات.. فهل يشتهر الاسم الجديد للتطبيق؟

كشف مَجمع اللغة العربية في مدينة مكة المكرمة، عن تعريب اسم تطبيق التواصل الاجتماعي (سناب شات) وسط شكوك برواج الاسم الجديد للتطبيق الأصفر الذي يستقطب عددًا كبيرًا من شبان وشابات المملكة.

وسيكون الاسم العربي للتطبيق هو “ السِّنَاب ”، حيث يتم كسر حرف السين، كما يمكن الاشتقاق من الاسم الجديد مفردات عديدة تتعلق بالتطبيق واستخدامه.

وقال المجمع عبر ”تويتر“، ”الفيصل يرغب ومجمع اللغة العربية بمكة يلبِّي بإصداره قرارًا مهمًّا باعتماد لفظ (السِّنَاب) مرادفاً لـ (snapchat) وذلك بعد بضع مداولات ومناقشات بين أصحاب الشأن من اللغوين من داخل المملكة وخارجها، فقد اتُّفِقَ على الاحتفاظ باللفظ الأجنبي مع تطويعه للنظام الصرفي العربي“.

الفيصل يرغب ومجمع اللغة العربية بمكة يلبِّي

بإصداره قراراً مهما باعتماد لفظ(السِّنَاب) مرادفاً ل(snapchat)

وذلك بعد عدة مداولات ومناقشات بين أصحاب الشأن من اللغوين من داخل المملكة وخارجها فقد اتُّفِقَ على الاحتفاظ باللفظ الأجنبي مع تطويعه للنظام الصرفي العربي. — مجْمع اللغة العربية (@m_arabia) October 8, 2019

وكان أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وهو شاعر معروف ومهتم باللغة العربية، دعا لتعريب اسم التطبيق في يوليو/تموز الماضي، قبل أن يعلن مَجمع اللغة العربية عن تحقيق رغبته تلك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس المجمع اللغوي، الدكتور عبدالعزيز الحربي، توضيحه أن مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة درس تعريب لفظ ”سناب شات“ مع أعضاء المجمع العاملين، والمشاركين والمؤازرين على مدى أكثر من شهرين.

وقال الحربي، إنه بعد عدة اجتماعات ومراسلات مع المَجْمَعيين وأصحاب الشأن من اللغويين من داخل المملكة وخارجها في عدد من الدول العربية للخروج بقرار إجماعي، أو أغلبي، تقدم الأعضاء بألفاظ مقترحة منها ما هو ترجمات أو ألفاظ بديلة للمصطلح مثل (راسول، ولحظي، ودردشة خاطفة، وصومرئي، وتلميح الحدث، وشارك لحظة، وسنا برق، ومخاطفة وغيرها)، ومنها ما هو تعريب للفظ بصيغ متعددة، مثل (سِنبْشات، سِناب، سانوب..).

وأوضح الحربي أن رأي أغلب الأعضاء المشاركين هو الاحتفاظ باللفظ الأجنبي مع تطويعه للنظام الصرفي العربي؛ وبناءً عليه صدر قرار المجمع حيث جاء فيه: اقتراح لفظ (السِّناب) بكسر السين لما يلي:

أن من سنة العرب تعريب الألفاظ الأعجمية بإبقاء أصل اللفظ وإخضاعه لأوزانهم. وأن هذا اللفظ موافق للعرف اللغوي الشائع بين عامة الناس اليوم؛ إذ يطلقون لفظ (سِناب) على هذا التطبيق.

أن اسم التطبيق العربي – وإن كان أعجميًّا – معربٌ موافقٌ من حيث اللفظ لاستعمال معجميٍّ قديم يلتقي في أحد معانيه مع وظيفة (سناب شات). وأنه يمكن الاشتقاقُ منه لإفادة الأحداث والمعاني المتعلقة بالتطبيق، فالوحدة المرسلة بالتطبيق تُسمى (سنَابة)، والفعلُ هو (سنَّب) بالتضعيف، أو (سَانَبَ) لإفادة معنى المشاركة.

وأوصى الحربي بمداولته والتمكين له بين الجهات المعنية بالإعلام والتعريب والثقافة بهذا الضبط، تمهيدًا لتدوينه في المعاجم العربية الحديثة، ومن أراد لفظًا آخر، ترجمةً، أو تعريبًا، أو غير ذلك، فليطالعه في موضوع القرارِ الذي يشتملُ على مجموع آراء المجمعيين ومناقشاتهم.

ورغم وجود مؤيدين لتعريب اسم التطبيق، إلا أن كثيرًا من عشاق التطبيق سخروا من المصطلح العربي الجديد الخاص بـ“سناب شات“.

وتتزايد أعداد السعوديين الذين يستخدمون تطبيق ”سناب شات“ بشكل لافت مع انضمام مشاهير المجتمع ونجومه وفنانيه وكتابه للنشر هناك، قبل أن ينضم -أيضًا- كثير من المؤسسات الحكومية التي تستهدف الوصول إلى الجمهور.