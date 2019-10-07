الذهب يرتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة .

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:12 بتوقيت غرينتش. وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5% الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1511 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة المقبلة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يومي الـ 10 والـ11 من تشرين الأول/ أكتوبر رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسؤولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيّقًا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.87 دولار، وفقدت الفضة 0.1% إلى 17.45 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1665.67 دولار.