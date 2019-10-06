ارتفاع عدد الحاصلين على إعانات البطالة الشهرية في السعودية

ارتفع عدد السعوديين الحاصلين على إعانات بطالة شهرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشكل طفيف على أساس شهري رغم خطط البلاد لخفض نسب البطالة المرتفعة بين فئة الشباب من الجنسين.

وأظهرت احصائية حديثة صادرة عن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف)، أن الصندوق أودع اليوم الأحد، أكثر من 457 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي ”حافز البحث عن عمل“ و“حافز صعوبة الحصول على عمل“، وذلك عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان الصندوق قد أودع مخصصات شهر آب/أغسطس الماضي، والتي بلغت أكثر من 458 مليون ريال لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي ”حافز“.

وبلغ عدد المستفيدين من ”حافز البحث عن عمل“ في شهر سبتمبر الماضي، 154742 ألف مستفيد ومستفيدة، مقارنة مع 156617 مستفيدًا ومستفيدة، في شهر آب/ أغسطس الذي سبقه.

كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج ”حافز صعوبة الحصول على عمل 144746 ألف مستفيد ومستفيدة، مقارنة مع 140050 مستفيدًا ومستفيدة، في شهر آب/ أغسطس الذي سبقه.

وبلغ عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجي ”حافز“ لشهر أيلول/سبتمبر، 3658 مستفيدًا ومستفيدة منهم 2223 إناثًا و1435 ذكورًا، مقارنة مع 4388 مستفيدًا ومستفيدة التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص في آب/أغسطس الماضي، وبينهم 2324 إناثًا و2064 ذكورًا.

#هدف يودع 457 مليون ريال في حسابات المستفيدين من #حافز و3658 سعودي يلتحقون في سوق العمل خلال سبتمبر https://t.co/VOf9HaNPom pic.twitter.com/dxaY4Zaija — هدف (@HRDFNews) October 6, 2019

وتقدّم وزارة العمل دعمًا ماديًّا شهريًّا للمتعطلين عن العمل من الجنسين وفق شروط، لحين حصولهم على وظائف، بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها لهم صندوق ”هدف“.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز- البحث عن عمل“، 2000 ريال (نحو 530 دولارًا) شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج ”حافز- صعوبة الحصول على عمل“ إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وتسعى السعودية جاهدة لخفض نسبة البطالة التي تقارب 13% في المتوسط بين الجنسين، وتعتزم خفضها إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة، تتضمن توفير وظائف ومساكن وجلب استثمارات خارجية.