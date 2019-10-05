منتج ”الممر“ يكشف التكلفة الحقيقية للفيلم وبعض كواليسه (فيديو)

كشف المنتج المصري هشام عبدالخالق، خلال مشاركته في حفل ”كأس إنرجي“ الفني، عن التكلفة الفعلية لفيلم ”الممر“، موضحًا أنها وصلت إلى 63 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإسهامات والمساعدات التي قدمتها القوات المسلحة.

وقال عبدالخالق ل“إرم نيوز“: ”طلبت عمل فيلم عسكري يحكي من خلاله بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، وتوثيق جديد للنصر التاريخي على إسرائيل”.

وأضاف عبدالخالق أنه ”عندما شاهد أكثر من 450 شخصًا في بلاتوه الفيلم، تذكر فيلم صلاح الدين الأيوبي الذي تسبب في إفلاس المنتجة الكبيرة آسيا“، مشيرًا إلى أن ”فيلم الممر لمس مشاعر كل أفراد الأسرة المصرية ما ساعد في نجاحه وتحقيقه إيرادات كبيرة في مصر والعالم“.

وعن رأيه في فيديوهات المقاول والفنان الهارب محمد علي، الذي يعرض فيديوهات مسيئة لمصر وللجيش، أفاد عبدالخالق بأن ”محمد علي عبارة عن فيلم تافه لا يحب أن يشاهده أو يقوم بإنتاجه“.