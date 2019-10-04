تسرد وقائع مثيرة.. مساعدة أبرز نجوم هوليوود تتهمه بـ“التحرش“

يواجه النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، البالغ من العمر 76 عامًا، أزمة تهدد سمعته كأحد أبرز نجوم هوليوود، بعد أن رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية تتهمه بـ“التحرش الجنسي”.

ورفعت ”غراهام تيس روبنسون“، مساعدة النجم السابقة، دعوى قضائية ضده تتهمه بالتحرش والإساءة اللفظية، بالإضافة إلى تكليفها بمهام ”نسائية نمطية“، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

واتهمت الموظفة النجم الأمريكي بسبها أكثر من مرة، ونعتها بـ“الساقطة“، كما ادعت أنها عندما كانت في الـ25 عامًا من عمرها، كان روبرت يعاملها بطريقة ”عدائية ومسيئة ومخيفة“.

وذكرت الصحيفة أنه في تسجيل لروبرت على جهاز الرد على المكالمات، يمكن سماع الممثل الأمريكي يوبخ غراهام ويهينها بألفاظ غير لائقة، ونعتها بـ“الساقطة“ و“المدللة“ بعدما طلبت ترقيتها، كما قال لها: ”لم أحصل على ما أحتاجه حتى الآن“، دون تحديد ما يحتاج.

وادعت غراهام أيضًا أن روبرت كثيرًا ما كان في حالة سكر ويوبخها، وزعمت أيضًا أنه اقترح عليها إقامة علاقة مع أحد الزملاء، حتى تحمل منه.

وقالت إنه كثيرًا ما كان يستخدم الممثل المرحاض أثناء مهاتفتها، ويقابلها بملابس النوم أو روب الاستحمام، إضافة إلى أنه أمرها بحكة ظهره وفك أزرار ملابسه ومساعدته في ارتداء ربطة العنق.

وأشارت غراهام إلى أن روبرت وقف ”مكتوف الأيدي“ عندما صفعها أحد أصدقائه على مؤخرتها، كما قالت إن أجرها كان أقل مما يتلقاه زملاؤها الذكور، على الرغم من أن مهامها كانت أكثر.

وقد ذكرت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، أن غراهام بدأت العمل كمساعدة روبرت بسن الـ25 عامًا، في شركته Canal Productions، عام 2008.

وجاءت دعوى غراهام بعدما رفع روبرت دعوى ضدها في شهر آب/أغسطس الماضي، وطالبها بتعويض قيمته 6 ملايين دولار، بعدما أنهت عملها في شركته.

واتهم روبرت مساعدته السابقة بإساءة استخدام بطاقة ائتمان الشركة للحصول على وجبات غداء فاخرة والذهاب في رحلات خاصة، بالإضافة إلى استغلال ساعات العمل لمشاهدة التلفزيون، بما في ذلك 55 حلقة من مسلسل ”فريندز“ خلال 4 أيام.

وحتى الآن، لم يرد الممثل الأمريكي على ادعاءات غراهام الجديدة، في حين وصف محاميه ”توم هارفي“ الادعاءات بـ“سخيفة للغاية“.