الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع الإمارات من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات الأسبوع المقبل من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية.

وينتظر أن يحذف الإمارات في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، من القائمة السوداء التي تضم الولايات القضائية التي تقاعست عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الضريبية، وسيرفع أيضًا اسم جزر مارشال في المحيط الهادي من تلك القائمة.

كما ستشطب سويسرا من القائمة الرمادية التي تضم الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لتتسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وقالت الوثيقة إن سويسرا نفذت هذا الالتزام.

وتُدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى، وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.