كلب بملامح بشرية يصبح نجمًا على مواقع التواصل (صور)

ترك كلب ذو وجه بشري نجم على الإنترنت عشاقه الحائرين يتساءلون عما إذا كان أصحابه استخدموا تقنية Face Swap، وهو تطبيق يمكّن المستخدمين من تبديل الوجوه مع شخص آخر باستخدام كاميرا الجهاز.

والكلب الذي يُدعى ”نوري“ هو أحد سلالات الكلاب ذوي الميزات الشبيهة بالإنسان، من فصيلة Aussiepoo، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن خلال عيون كبيرة على شكل لوز والشفاه الوردية التي تتخذ شكل ابتسامة إنسانية للغاية، لا يستطيع معظم الناس منع أنفسهم من النظر إليه.

واعتاد كيفين هورليس وتيفاني نوري جذب انتباه حيوانهما الأليف غير العادي، ويقولان إنهما لا يزالان يحبان رؤية ردود الفعل التي يسببها.

وبعد أن نشر أصحاب نوري صورة له على ”تويتر“، سرعان ما أصبح نجمًا بارزًا، حيث زاد عدد التغريدات على 9000 تغريدة.

وقال كيفن: ”عندما كان جروًا لم نتمكن من الذهاب دون أن يوقفنا أحد لطرح الأسئلة عليه، ومع تقدمه في السن لا نزال نسمع تعليقات عن الشكل الإنساني لوجهه وعينيه“.

ولدى ”نوري“ أيضًا حساب على إنستغرام، حيث يقوم صاحباه بنشر صور له كثيرًا، ويحصلان على التعليقات حول ميزاته الإنسانية، حيث يقول بعض الأشخاص إنه يبدو وكأنه شخص عملاق، أو أنهم يتعجبون من عينيه.

وقالت تيفاني إن نوري ودي بشكل كبير، وحيوي للغاية ومرح، إنه يحب كل الناس والكلاب التي يلتقي بها، ويريد فقط أن يكون صديقًا للجميع.