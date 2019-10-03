مؤسس Google يتزوج أمّ ابنته بعد عامين من إنجابها

ذكر موقع pagesix الأمريكي أن مؤسس عملاق البحث الشهير ”Google“ الملياردير سيرغي برين، تزوج من سيدة الأعمال نيكول شاناهان، في حفل أحيط بالسرية، ومدعوين لم يتعدوا أصابع اليد الواحدة.

وقال الموقع إن زواج شاناهان (34 عامًا) وهي محامية ومؤسسة في شركة ClearAccessIP للتكنولوجيا وبرين، جاء على غير المتوقع، وخرج إلى العلن بعد قصة حب لمدة عامين، أصبح فيها الثنائي أبوين لطفلة ولدت في أواخر العام الماضي.

وفي حديثها إلى الضيوف في افتتاح مركز ”باك الجديد للعمر الإنجابي والمساواة بين الجنسين“، قالت شاناهان: ”عشرة في المائة من النساء يعانين من العقم عند بلوغهن سن الخامسة والثلاثين، وبعد خمس سنوات فقط، في سن الأربعين، لدى المرأة فرصة 5 % لتصبح حاملًا.. لقد ألزمت نفسي بمساعدة الأجيال القادمة من النساء على المزيد من الخيارات“.

تأسس المركز العام الماضي بمبلغ 6 ملايين دولار من مؤسسة شاناهان ومؤسسة عائلة سيرجي برين، وسيوفر التمويل الجديد لهذا الأسبوع منحًا بحثية.

تحدثت شاناهان أيضًا عن كيف أنها تخلت تقريبًا عن الأمل في أن تصبح أمًا، وتقول: ”على غرار العديد من النساء غير المستعدات لتأسيس أسرة في أوائل الثلاثينيات من العمر، قررت أن أمتلك زمام الأمور، وبعد ثلاث محاولات فاشلة في صنع الأجنة وثلاث زيارات لعيادات الإخصاب في المختبر، قمت بتجميد الأجنة“.