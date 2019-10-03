نقابة المعلمين الأردنيين تعلن فك إضرابها المفتوح

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، اليوم الخميس، فك الإضراب المفتوح، المتواصل منذ نحو أربعة أسابيع؛ استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا الملزم والقاضي بالنفاذ.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، قرارًا بوقف إضراب المعلمين، معتبرة إياه ”قرارًا نافذًا بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه“، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارًا يحمل صفة النفاذ المعجل قانونًا.

وتطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، العام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، حتى صدور قرار المحكمة.