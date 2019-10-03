اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود متأثرًا بالـ“بريكسـت“

يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم لبلادها عن الاتحاد الأوروبي، خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن شهد هبوطًا حادًا على غير المتوقع، الشهر الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر، رغم إقرار البرلمان لقانون يلزمه بالسعي لتأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، في أيلول/ سبتمبر، بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته ”رويترز“، مسجلًا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وهذه أيضًا أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، في أيلول/سبتمبر.

وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفًا لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء، هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات، في أيلول/سبتمبر إلى 48.8، من 49.7، مسجلًا أدنى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حزيران/يونيو 2016، وقبل ذلك في 2009.

وقالت آي.إتش.إس ماركت، إن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش بنسبة 0.1% في الثلاثة أشهر المنتهية، في أيلول/ سبتمبر.