رغم العقوبات الأمريكية.. تركيا ترفع تبادلاتها التجارية مع إيران إلى 30 مليار دولار

كشف رئيس الجمارك التركية، رضا توناتوراغاي، أن بلاده اتفقت مع الجانب الإيراني على زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى 30 مليار دولار، في خرق جديد من أنقرة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأفادت إدارة العلاقات العامة للجمارك الإيرانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الجمارك التركية أكد خلال لقائه وزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دزبسند، على عزم الحكومة التركية الارتقاء واستمرار التعاون التجاري بين البلدين، وذلك بعد اتفاق البلدين على حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى 30 مليار دولار.

بدوره، رحب وزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد دزبسند، باتفاق طهران وأنقرة على الارتقاء بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يزداد عن 30 مليار دولار في ظل تعاون البلدين.

واعتبر وزير الاقتصاد الإيراني أن البلدين تجمعهما إدارة سياسية تعمل على توسيع العلاقات التجارية وأوجه التعاون بين البلدين، منوهًا إلى أن تعاون البلدين في مجال الجمارك سجل نشاطًا غير مسبوق في الفترة الراهنة.

ويؤكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان دومًا على رفض بلاده العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إذ شدد في أكثر من مناسبة على عدم التزام أنقرة بالعقوبات المقروضة على المنتجات النفطية الإيرانية، معبرًا عن هذا بقوله: ”لن يدفء شتاءنا سوى الغاز الإيراني“.