سلامة: مصرف لبنان المركزي مستعد لسداد ديون الدولة المقومة بالدولار

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس؟، إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار، واصفًا ذلك بالخطوة الضرورية لحماية مصداقية لبنان في الأسواق.

وتوجد سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال سلامة في مؤتمر ”استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضًا حضرنا لتسديدها بالدولار… وهذا الأمر أعتقد أنه ضروري ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان”.

كما قال سلامة إنه يأمل في أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 التي ستعطي إشارات إيجابية للأسواق عبر تخفيض العجز في البلاد.