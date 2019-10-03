مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، اقتراض 19 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها المالية، بطريق طرح أذون خزانة.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه ”1.2 مليار دولار“ لسد الاحتياجات المالية وتوفير أموال لسد عجز الموازنة.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن قيمة الطرح الأول بلغت نحو 9 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وبلغت قيمة الطرح الثاني 9.750 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

وتعتمد الحكومة في مصر على طرح السندات وأذون الخزانة لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.