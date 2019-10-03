ثغرة خطيرة في ”واتس آب“ تهدد هاتفك

كشف مطور يحمل اسم Awakened عن ثغرة غريبة في تطبيق التراسل الفوري واتس اب، تصيب بعض هواتف أندرويد، من خلال استقبال الضحية لصورة متحركة GIF على هاتفه، تتسبب في تعطل معظم تطبيقات هاتفه.

وأوضح المطور في تقرير نشره موقع TNW التقني، أن الثغرة تعتمد على قيام المهاجم أو المخترق بإرسال صورة متحركة إليه، وبمجرد أن يتم تخزينها في ذاكرة الهاتف تقوم الثغرة بإصابة الذاكرة، ومع أول مرة يقوم فيها المستخدم بفتح تطبيق الصور Gallery، تبدأ البرمجية الخبيثة في العمل.

وتتواجد تلك الثغرة في إصدار واتساب رقم 2.19.230، ولكن تم حلها في إصدار رقم 2.19.244، وهي تهدد أنظمة تشغيل أندرويد 9 و8.1، بينما أندرويد 8 والأقدم من ذلك فقد تم حل الثغرة فيه.

وأكد متحدث رسمي باسم واتساب أنه لا يوجد دليل قاطع على تضرر أي شخص جراء تلك الثغرة لحين قيامها بإطلاق تحديث برمجي قام بحل تلك الثغرة الشهر الماضي.