الدكتورة خلود وزوجها أمين يشاركان بفعالية في الأردن (صور وفيديو)

. استقبال اهل وادي رام لنا ???????????? . . حبيت عاداتهم و تقاليدهم عادات البدو الاصيلين اهل الكرم و الضيافة و الذوق استقبلونا بكل حب و بدهن العود و القهوة العربية و الاحتفالات و عزمونا على مندي لذيييييذ من ايدهم تسلم ايدهم . تعلمت عادات كثيرة من عادات و تقاليد البدو و حبيت الثقافة اللي اكتسبتها منهم . رغم انه بعض اهل المنطقة غير متعلمين لكن اقل شخص فيهم يتكلم ٣ او ٤ لغات و متقنين اللغات و ابرزها الفرنسية و الاسبانية و الصينية و التركية و الانجليزية و اليابانية و طبعا تعلموا من كثرة الزوار و استقبالهم للزوار . حبيتكم يا اهل الاردن اكثر و اكثر و كل مره ازور الاردن احبها اكثر???????????? . . #وادي_رم #الاردن #دكتورة_خلود #خلود_امين