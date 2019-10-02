الدكتورة خلود وزوجها أمين يشاركان بفعالية في الأردن (صور وفيديو)

شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود رفقة زوجها الأردني الموديل أمين في مبادرة ”يلا على الأردن“ التي دعت إليها وزارة السياحة الأردنية، ورافقتهما في هذه الحملة الفاشينيستا دانة الطويرش وزوجها.

وتوجهت خلود مع أمين ودانة وزوجها بزيارة إلى مركز الحسين للسرطان، لتوعية السيدات وتشجيعهن على الفحص المبكر، تزامنًا مع بدء شهر تشرين الأول/ أكتوبر ”شهر التوعية من سرطان الثدي“.

ووثقت خلود جولتها داخل المستشفى بنشرها مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على ”انستغرام“ إلى جانب عددٍ من المرضى، دعت من خلاله السيدات إلى القيام بالفحص بشكل دوري كل 6 أشهر، كما نشرت في وقت سابق صورًا من رحلتها السياحية مع زوجها في منطقة وادي رم والبتراء السياحيتين.

وكشفت الفاشينيستا عن مقطع فيديو وثقت فيه الاستقبال الحافل الذي تلقياه من سكان منقطة وادي رم، وأشادت بطريقتهم المُعتمدة على العادات والتقاليد البدوية الأصيلة بالإضافة للكرم الكبير الذي تعاملوا به معها.

يذكر أن الدكتورة خلود تلقت اتهامات من المحامي الكويتي بشّار النصّار بمخالفتها قانون تنظيم مهنة الطبّ في عملها واستصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط.

وأوضح النصار من خلال مقطع فيديو نشره عبر ”إنستغرام“، أنه تقدّم بشكوتين جديدتين ضدّ الدكتورة خلود؛ الأولى أرسلها لوكيل وزارة الصحة، وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضدّها لمخالفة قانون تنظيم مهنة الطبّ.