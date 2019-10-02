حلا شيحة ترد على منتقدي صورتها بالمايوه (صور)

قالت الفنانة المصرية حلا شيحة، إنها امرأة مستقلة تواصل رسالتها بجهد نحو تربية أبنائها، وذلك في أول ردّ لها على حملة الهجوم عليها بعد تسريب صورة لها مرتدية ”المايوه“.
وقالت حلا عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“ معلقة: ”سعيدة كوني امرأة مستقلة وأمًّا لأجمل أربعة أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهى“.
واستطردت: ”واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني فأنت امرأة كوني فخورة قوية“.
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Am proud to be an independent woman ,a mum of four wonderful kids ,to be able to wake-up every morning thank god am still alive To win new day , new beginning , positive vibe , believe in yourself no matter how much they try to put you down there words will only get back to them follow your heart and soul see only the good, be different like i always say be ur own kind of beauty , سعيدة كوني امراة مستقلة و ام لاجمل اربع اولاد و كل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين انه اعطاني هذا اليوم ليكون افضل يوم ،يوم جديد،بداية جديدة ،الماضي انتهي و اليوم البداية مع الاصرار و القوة و اليقين بالله و الثقة بالنفس نصل لما نحب كوني انت ،كوني كما تحبين ،صاحبة ارادةو صلابة ان تكوني ،فانتي امرأة كوني فخورة قوية The dress is by @the8eme The bracelet by @anamoda.Ib Just simple outfit for the day ????????☀️☀️????????
وكانت حلا شيحة، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ أحدثت جدلًا بعد تسريب صورة لها وهي ترتدي ”المايوه“ على أحد شواطئ مدينة الجونة، بعد الجدل الذي أحدثته بما ارتدته من فساتين جريئة خاصة وأنها خلعت الحجاب قبل فترة بسيطة.
وظهرت حلا في الصورة المسربة برفقة عدد من النجوم بينهم تامر حبيب ودينا الشربيني، التي اختفت خلفها لعدم إظهار جسدها، إضافة إلى تواجد بعض الأصدقاء في الصورة ذاتها، وتم تداولها على نطاق واسع على ”السوشيال ميديا“.