شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته (فيديو)

كشف عبدالجبار زغدي، شقيق الفنان الشاب الجزائري الراحل محمد الخامس زغدي، تفاصيل لحظة وفاة شقيقه، موضحًا أن العائلة تمكنت من معرفة ما حدث عبر كاميرا المنزل.

وأكد عبدالجبار في تصريح متلفز، أنهم يملكون في المنزل كاميرات مراقبة وثقت وصوله للبيت ولم يكن معه مفتاح، فاضطر للصعود على عمود كهربائي ثم طاح من فوقه، دون أن تظهر الكاميرات ما حدث فوق العمود.

ونفى عبدالجبار زغدي، كافة الروايات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قالت إن شقيقه تُوفي مقتولًا.

وخيّم الحزن على الوسط الفني الجزائري، صباح اليوم الإثنين، بعد إعلان وفاة الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز الـ26، متأثرًا بإصابته، بعد سقوطه أمام منزله بالوادي، جنوب الجزائر، في ظل ظروف غامضة.

وكانت قد تضاربت الأنباء بشأن وفاة محمد الخامس، بين من يقول إن والده عثر عليه جثة هامدة أمام مدخل البيت حين كان متوجهًا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وبين من يقول إن الفنان الراحل لقي مصرعه في حادث سير.

ويعد الفنان الراحل محمد الخامس من نجوم برامج الهواة في العالم العربي، حيث عرفه الجمهور الجزائري في برنامج ”ألحان وشباب“ عام 2010، ثم انتقل إلى المشرق العربي وشارك في برنامج Arab idol عام 2013.