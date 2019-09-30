بالفيديو.. استعراض عسكري للحزب ”القومي السوري“ وسط بيروت

تداولت صحف لبنانية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لمجموعة من عناصر الحزب القومي السوري، وهم يرتدون زيًا عسكريًا ويقومون باستعراض عسكري وسط العاصمة بيروت.

ونقلت صحيفة ”الجمهورية“ اللبنانية عمن وصفتهم بـ“مسؤولين كبار“ في الدولة، قولهم إن ”قوى سياسية تجري تدريبات عسكرية مثيرة للقلق تزيد في احتقان صور الداخل اللبناني الذي تتناوب عليه الآزمات الاقتصادية والسياسية“.

وقالت الصحيفة إن الحزب القومي السوري ”أجرى الاستعراض في شارع الحمراء الرئيسي ببيروت، الجمعة الماضية“، مشيرة إلى أن ذلك العرض ”لم يكن الوحيد، حيث إن قوى سياسية أخرى، تقوم أيضًا بتدريبات عسكرية لكوادرها“.

وذكرت وكالة ”ستيب“ الإخبارية السورية، أن ”الاستعراض العسكري للحزب القومي السوري الاجتماعي (المعروف بتأييده لحزب الله والنظام السوري)، جاء بعد أيام على عرض عسكري مماثل قام به حزب آخر في منطقة كيفون قضاء عالية بجبل لبنان“.

يشار إلى أن وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي، اتهم حزب الله قبل حوالي 10 أيام، بأنه يُعدّ جيشًا جديدًا بديلًا للميليشيا المعروفة باسم ”سرايا المقاومة“.

ولفت إلى أن ”الجيش الجديد لحزب الله الذي يجري إعداده، يضم في عناصره نسبة كبيرة من السُنّة والمسيحيين“.